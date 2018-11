Rode Neuzen happening op Mariagaard Didier Verbaere

23 november 2018

Leerlingen van het 6de jaar Sociale en technische wetenschappen van Mariagaard aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren organiseren op zaterdag 24 november een happening ten voordele van de Rode Neuzen actie. De dag start met een groot ontbijt en een grote tweedehandsbeurs in de school. Je kan er koopjes doen en zelf spullen verkopen van 9.30 tot 16 uur. Je kan er iets drinken aan een hippe bar of proeven van lekkere desserts en hartige soep met brood die door de leerlingen werden gemaakt. Om 19 uur is er quiz in de zelfbediening van Mariagaard en voor de +16 jarigen is er non-alcoholische fuif met DJ Renzo, leerling van Mariagaard. Deze fuif vindt plaats in de kleine sportzaal van de school van 19 uur tot middernacht. Oudere jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom in de lounge waar ook lekkere biertjes worden geserveerd en een nagelcompetitie voor het goeie doel wordt gehouden. Alle info op rodeneuzendag.mariagaard@gmail.com