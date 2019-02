Rode Heuvel in top 5 beste publieke ruimtes Mooiste plein van België? Didier Verbaere

05 februari 2019

17u38

Rode Heuvel in Wetteren is genomineerd voor de top vijf van ‘beste openbare ruimtes van België’. Rode Heuvel is het nieuwe plein achter de Sint-Getrudiskerk waar zich onder meer het nieuwe gemeentehuis en BPost bevinden. Het plein bevat ook horeca en appartementen en is verbonden met Overschelde via de nieuwe fiers- en voetgangersbrug.

Jaarlijks reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van België.De Prijs Publieke Ruimte is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en uitvoering van het project. De gemeente Wetteren roept alle inwoners en gebruikers van die publieke ruimte nu op om hun stem uit te brengen voor de publieksprijs. Dat kan tot 11 maart via https://www.congrespubliekeruimte.info/publieksprijs.