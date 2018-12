Robin en Shana nemen beheer Het Prullenbos over Verliefd geworden op Camping Prullenbos, letterlijk en figuurlijk Didier Verbaere

19 december 2018

13u33 0 Wetteren Robin Wettinck (23) en Shana Van de Velde (23) uit Wetteren worden op 1 januari de nieuwe uitbaters van het populaire recreatiedomein Het Prullenbos aan de Groenstraat in Wetteren-Ten-Ede. Het jonge koppel werd er verliefd op elkaar en op het domein dat ze nu samen gaan beheren.

Het recreatiedomein aan de gelijknamige Prullenbosvijver in de landelijke omgeving van Ten-Ede werd in 2011 volledige gerenoveerd. Het is sindsdien de favoriete plek van vissers, wandelaars, joggers en jonge gezinnen met kinderen die er genieten in de speeltuin. In de gezellige chalet kan je iets eten en drinken tijdens de weekends. En een nieuwe bospaviljoen biedt onderdak aan vergaderingen, seminaries, weekendverblijven en teambuilding voor bedrijven. Robin, net afgestudeerd in hotelmanagement en marketing, kent het reilen en zeilen in Het Prullenbos op zijn duimpje. “Sinds de opening in 2011 heb ik hier altijd als jobstudent gewerkt. Eerst als kelner, later als zaalverantwoordelijke”, zegt Robin.

Shana studeerde in juni af en is journaliste en heeft een master in de filmopleiding. “We kennen elkaar al meer dan tien jaar. Op een avondje op Camping Prullenbos, sloeg de vonk over. Sindsdien vormen we een koppel. We waren al verliefd op deze plek en werden hier ook verliefd op elkaar. Het is dus wel bijzonder dat we dit hier nu samen kunnen managen”, vertelt Shana.

Extra service en beleving

“Aan de succesformule gaan we niet veel veranderen. Voortaan zullen we ook op zaterdag open zijn voor iedereen. De kaart wordt aangepast en we gaan heel wat speciale crocques serveren. Met een twist en uit alle windstreken. Er komt opnieuw bediening aan tafel en geen zelfbediening meer. Ook de wekelijks ontbijten op zondag blijven we aanbieden. En er komt een maandelijkse brunch. In de zomer voorzien we tafelbarbecues voor kleinere groepjes. We willen meer inzetten op beleving en service”, ontvouwt Robin de plannen. “Voor bedrijven ontwikkelen we nog meer vormen van teambuilding formules”.

“Nieuw is ook de Inscape Challenge. Een Belgische primeur. In groepjes tot zes personen moet je inbreken in een grote kist aan de hand van vragen en raadsels op zoek naar het ontbrekende paneel van het Lam Gods en de Rechtvaardige Rechters", zegt Shana.

Naam mascotte en openingsweekend

Het uithangbord van Het Prullenbos is een eekhoorn. Die wordt de mascotte en zal overal op het domein opduiken. “Zelfs in het schuim van je cappuccino en de poeder van je pannenkoek”, lacht Robin. “We gaan de komende dagen via onze Facebookpagina op zoek naar een passende naam. Iedereen kan stemmen op Hazel, Woody, Edwald en Nutz”, vertelt Robin. Op 5 en 6 januari is er een groot openingsweekend. Zaterdag open vanaf 11 uur met een hapje en drankje en cupcakes. En optredens in de namiddag van Freddie Webber en Simon Cornelis. Op zondag wordt een ontbijt geserveerd. Alle info op de Facebookpagina van Het Prullenbos.