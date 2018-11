Reuzenteam 2022 Wetteren zoekt reuzendragers Interimkantoor voor sterke schouder opgericht Redactie

13 november 2018

22u27 0 Wetteren De vzw Reuzen in Vlaanderen wil een interimkantoor oprichten voor reuzendragers om het tekort aan sterke schouders onder de Vlaamse reuzenpoppen op te vangen. Ook de Gilde Reuzenteam 2022 uit Wetteren is op zoek naar nieuwe dragers voor haar reuzen.

Reuzenstoeten bestaan al sinds de 12e eeuw in Vlaanderen. Maar tegenwoordig hebben bijna alle reuzengilden te weinig dragers. Vroeger werd je reuzendrager van vader op zoon, maar tegenwoordig wil niemand het nog doen. Het is dan ook een erg zware job, een reus weegt ongeveer 65 tot 70 kilo en is vaak meer dan drie meter hoog. In de meeste stoeten lopen tientallen reuzen mee. Door het hoge gewicht ervan, moeten de dragers van de poppen ongeveer elk kwartier afgelost worden. Om alle reuzen gedragen te krijgen, komt er nu een interimbureau dat vrijwilligers uitstuurt. Vacatures vind je binnenkort op www.reuzeninvlaanderen.be.

Wetterse reuzen

De Wetterse Gilde Reuzenteam 2022 heeft te kampen met hetzelfde fenomeen. “Wetteren heeft nog drie reuzendragers. Vader en zoon Danny en Johny Wouters en brandweerman Mike Lampaert. Als we met Reus en Reuzin of met andere reuzen de straat op willen, kunnen we gelukkig rekenen op reuzendragers uit naburige gemeentes. Maar liefst van al zouden we nieuwe krachten vinden in de eigen gemeente”, weet Winnie Meeus van de Gilde. Het Reuzenteam 2022 werd in 2014 opgericht. De groep wil samen met de Erfgoedcel Land van Dendermonde tegen 2022 een nieuwe reuzin maken naar de beeltenis van Sint-Gertrudis, patroonheilige van Wetteren.

400 jaar Reus en Reuzin

“In 2022 zal het 400 jaar geleden zijn dat de Wetterse Reus werd gemaakt. Tien jaar nadien kreeg Goliath er zijn vrouw Gloria bij. Sindsdien maken Reus en Reuzin een belangrijke onderdeel uit van het Wetterse culturele erfgoed”, vertelt Winnie Meeus. “Reus en Reuzin behoren tot de oudste van het land, en zijn waarschijnlijk ook de oudste. Het hoofd van Reus is nog het originele in hout uit 1622. We willen deze viering ook koppelen aan het historische jaar 1621. Toen kreeg Wetteren toestemming van Isabelle (regente van de Habsburgse Nederlanden) toestemming om elke 1ste zondag van september een kermis te organiseren. En op elke 1ste dinsdag een jaarmarkt. Onze eigenste Wetterse kermis en de traditie om sinds 1622 met de reuzen te dansen, kende daar haar oorsprong. In 2022 willen we dit feestelijk herdenken met een reuzenoptocht van Vlaamse reuzen door de gemeente. Wetteren telt een twintigtal reuzen. Dus hebben we nood aan nieuwe dragers”, besluit Winnie. Op 28 november zijn geïnteresseerden welkom op een infoavond van de Gilde in café ’t Geheim aan de Molenstraat om 20 uur.