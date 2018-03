Reusachtige partytent houdt openluchtzwembad droog 13 maart 2018

Een partytent van 250 vierkante meter overdekt het kleine buitenzwembad van De Warande in Wetteren. Een aannemer renoveert er de tegels. "Oude tegels worden uitgeschoten, cementering hersteld en nieuwe tegels geplaatst. Als het klein bad klaar is, wordt gestart aan het grote bad en worden alle tegels vervangen boven de waterlijn", zegt schepen van sport Katrien Claus. De werken kosten 130.000 euro. "Omdat het in deze tijd van het jaar veel regent kiest de aannemer voor een tent zodat permanent kan verder gewerkt worden. De kostprijs, zo'n 5.000 euro, is berekend in de totale prijs, maar geeft winst aangezien de werken geen vetraging oplopen", bedenkt directeur Rudy Van der Heyden van De Warande. (DVL)