Renovatie 32 sociale woningen op Achttien Augustuslaan Didier Verbaere

03 december 2018

Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak gaat 32 huizen op de Achttien Augustuslaan renoveren en voorziet 3,5 miljoen euro voor de plannen. De werken worden gespreid over twee jaar en 27 huizen krijgen een totale renovatie. Die huizen dateren van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bij vijf woningen wordt enkel de gevel gerenoveerd en ramen en deuren vernieuwd. Alle woningen krijgen ook extra isolatie, energiezuinige verwarmingsketels op aardgas en regenwaterrecuperatie voor het spoelen van de toiletten en gebruik van de wasmachine. Vier woningen krijgen ook extra slaapkamers. Eigen Dak hoopt op die manier een deel van de wachtlijsten weg te werken voor alleenstaanden of gezinnen met 4 kinderen of meer.