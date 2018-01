Regisseur Nic Balthazar opent filmvoorstelling Natuurpunt 25 januari 2018

Tien jaar geleden toonde Natuurpunt Scheldeland de klimaatfilm 'An Inconvenient Truth' van Al Gore. Nu vertonen ze op zaterdag 10 februari de opvolger An Inconvenient Sequel: Truth to Powerin CC Nova. Televisiemaker, filmregisseur en klimaat-activist Nic Balthazar zal de voorstelling openen. Waarom de klimaatverandering zo ingrijpend is en waarom hij zich zo gedreven inzet voor het klimaat zal Balthazar uit de doeken doen als inleiding op de klimaatfilm. Tickets kosten 6 euro voor leden van Natuurpunt (9 euro niet-leden). Kinderen tot 12 jaar gratis. Te koop bij bestuursleden, At The Movies Wetteren of via miguel.surmont@telenet.be of 0477-698319. Vertoning om 20 uur stipt. (DVL)