Regionaal Landschap in oud gemeentehuis 12 juni 2018

02u36 1

Medewerkers van vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme verlaten hun stek in Dendermonde en nemen hun intrek op de tweede verdieping van het oude gemeentehuis in de Kerkstraat in Wetteren. De komende twee jaar huren ze de burelen boven de dienst Toerisme en Lokaal cultuurbeleid. Regionaal Landschap Schelde- Durme zet zich in voor de kwaliteit van de open ruimte en geeft advies aan iedereen die de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- en erfgoedwaarden van het landschap wil vergroten. Vanaf 18 juni in de Kerkstraat. Info op 052/33.89.10 en info@rlsd.be. De dienst is geopend op werkdagen van 10 tot 17 uur.





(DVL)