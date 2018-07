Regio één van droogste van België 25 juli 2018

De regio Wetteren, Wichelen en de Rozenstreek behoren momenteel tot één van de droogste plaatsen in België. "Sinds 1 mei is er amper 23,5 milimeter regen per vierkante meter gevallen. Normaal zou dat voor onze regio 207 moeten zijn", weet weerman Yves Crombeen uit Serskamp. "Lokale onweersbuien die eind mei over het land trokken, lieten als bij wonder onze gemeente steeds weer links liggen. De laatste regen van betekenis viel op 24 mei met acht milimeter regen per vierkante meter. Normaal tellen we in onze regio gemiddeld 30 dagen met een maxima van boven de 25 graden. Vandaag zitten we al 38 dagen en daar zullen er nog een pak bijkomen," vertelt de lokale weerman.





Op zijn website www.weerstationwichelen.be worden de actuele weergegevens elke 5 minuten geüpdatet. (DVL)