Reflecterende huisnummers nog niet voor morgen

Het gemeentebestuur van Wetteren overweegt reflecterende huisnummers in te voeren, maar dat kan nog jaren duren. "Niet of slecht zichtbare huisnummers kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Hulpdiensten hebben 's nachts moeite om de juiste nummers te vinden en verliezen hierdoor kostbare tijd", vertelt raadslid Winnie Meeus (N-VA). Haar voorstel kan op goedkeuring rekenen bij het bestuur, maar wil dit voorlopig niet verplichten. "De huidige wit-blauwe plaatjes worden door onze eigen diensten gemaakt, maar er bestaan geen reflecterende plaatjes . Pas als we dit vervangen, kunnen we dit opnemen in de offerte-aanvraag. Wetteren telt zo'n 12.000 brievenbussen. Een karwei van lange adem", aldus burgemeester Alain Pardaen. Een aanbesteding kan pas na de verkiezingen. (DVL)