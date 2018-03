Recreatief netwerk voor natuur in de regio 31 maart 2018

Laarne, Wetteren, Wichelen en Berlare gaan samenwerken om de recreatie rond de Schelde te ontwikkelen, in het gebied Kalkense Meersen en Donkmeer. Er ligt een onthaal- en actieplan klaar. De afgelopen jaren werden in het kader van het Sigmaplan al overstromingsgebieden aangelegd. Gevolg: het natuurgebied in de regio breidde al uit tot 1.500 hectare, goed voor heel wat nieuwe diersoorten. Zo werden er in het oostelijk deel van de Paardenweide meer dan 200 gespot. (KDBB)