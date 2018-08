Recordmaand met 27.000 bezoekers in Warande 01 augustus 2018

02u36 0 Wetteren Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren kijkt terug op een record-juli-maand met 27.000 bezoekers. Sinds het begin van het seizoen in juni kwamen al meer dan 34.000 zwemmers en zonnebaders langs. Zonder grote problemen.

"Als je 2.000 bezoekers per ag hebt, zitten er wel eens een paar heethoofden bij. Maar echte problemen waren er niet. We hebben ook niemand een ingangsverbod moeten geven", blikt directeur Rudy Van Der Heyden terug.





"Met 27.000 bezoekers in juli halen we een absoluut record van de laatste 15 jaar. Dertig jaar geleden hadden we vaak dagen van 5.000 bezoekers per dag. Maar dat is verleden tijd. Als augustus zich even mooi aanbiedt, gaan we de zomer mooi afsluiten", besluit Rudy. (DVL)