Racing Tennis Club Wetteren heeft nu ook eigentijdse Bistro Didier Verbaere

06 april 2019

Racing Wetteren Tennis en Padel club heeft sinds zaterdag nu ook een eigentijdse bistro. De club besteedt haar kantine uit aan Jordy Deraedt en Jeremy De Vreese uit Oostakker.

Zij verbouwden de voormalige kantine om tot een leuke en trendy bistro met een loungy sfeer en veel warme houten accenten waar je voortaan zeven op zeven terecht kan voor een hapje en een drankje. Ook het terras en het sanitair werden door het duo volledig vernieuwd.

Jordy is ook tennisleraar en zal de tennisschool van de club uit 1966 mee helpen runnen. En er is nog sportief goed nieuws. De club kreeg op 1 april groen licht en een vergunning voor de aanleg van twee padelterreinen. Padel is een combinatie van tennis en squash en aan een opmars bezig in Vlaanderen. De club hield vorig seizoen al succesvolle introducties en vroeg afgelopen maanden een vergunning aan voor twee permanente terreinen. Die komen achter de huidige vier tennisterreinen aan de Wegvoeringstraat. “Door de concessie van de kantine uit handen te geven, hoven we ons enkel nog met het sportieve bezig te houden. We hopen eind mei van start te kunnen gaan met het padel”, zegt Luc Taragola van Racing Wetteren.