Raadslid Winnie Meeus niet op N-VA lijst 07 augustus 2018

N-VA raadslid Winnie Meeus krijgt geen plaats meer op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in Wetteren. Een nieuwe ontwerplijst, zonder Winnie Meeus, werd gisterenavond aan het partijbestuur voorgelegd. Of deze werd goedgekeurd, werd niet bekend gemaakt. Gemeenteraadslid Winnie kreeg in eerste instantie de 28ste en voorlaatste plaats op de lijst. Maar volgens onze bronnen was ze niet tevreden met die plaats. Ze zou zelf het lijsttrekkerschap en een mandaat als schepen van cultuur ambiëren. Zelf was ze niet bereid tot commentaar. Maar op Facebook liet ze afgelopen week cryptisch weten dat 'de muur van afgunst je sloopt'. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (DVL)