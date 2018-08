Protest tegen uitbreiding Frunpark UNIZO ROEPT OP MEE TE WERKEN AAN BEZWAARSCHRIFT DIDIER VERBAERE

29 augustus 2018

02u37 0 Wetteren Unizo Wetteren roept alle handelaars in de gemeente op om hun bezwaren kenbaar te maken tegen een uitbreiding van het Frunpark aan de Oosterzelesteenweg. Het baanwinkelcomplex met 16 winkels wil er nog eens 6 aan toevoegen.

Momenteel loopt een openbaar onderzoek en kan iedereen tot 9 september bezwaar indienen tegen de uitbreidingsplannen. De verplichte aanplakbiljetten met bekendmaking van dat onderzoek zijn echter goed verstopt aan de achterkant van het terrein, op de Oude Heerbaan. Wettelijk, maar de uitbaters van het Frunpark, Retail Estates uit Ternat, maken duidelijk niet graag reclame voor de plannen.





Het Frunpark was nog voor de opening in maart 2008 bron van discussie in Wetteren. De middenstand in het centrum vreesde voor oneerlijke concurrentie en diende reeds in 2007 bezwaren in tegen de bouw die toen al bezig was. Tevergeefs want een eerste shoppingcentrum met 9 winkels en later 16, kon de deuren openen.





Nu wil Frunpark opnieuw uitbreiden. Ditmaal op het terrein van de oude groenten- en fruitveilig Produco, naast de site op de Oude Heerbaan. Momenteel huist daar bloemengroothandel Dora Flora maar de grond is verkocht aan Retail Estates. De hele site is 22.345 vierkante meter groot en Retail wil er 7.686 vierkante meter handelsruimte optrekken, verdeeld in zes ruimtes voor 'grootschalige detailhandel' met een oppervlakte van minstens 1.000 vierkante meter.





Verkeerschaos

In het verleden waren er ook al heel wat klachten van de gemeentebestuur en politie tegen de verkeerschaos die heerst aan de in- en uitritten van het Frunpark. Vooral aan de Oosterzelesteenweg. Daar gebeuren met de regelmaat van de klok kleine, maar ook dramatische en zelfs dodelijke ongevallen. Vaak het gevolg van verkeerde manoeuvres van chauffeurs die een verboden afslag nemen. Om dit te vermijden, werkte Real Estates een verkeersplan uit voor de omgeving. "De parking wordt heraangelegd en uitgebreid met 240 plaatsen. Dat brengt het totaal op 476 plaatsen. Vanuit Frunpark worden twee voetpaden doorgetrokken naar een promenade naar de nieuwe handelsruimtes. Er komt een nieuwe verbindingsweg op de terreinen en het verkeer van Spar, Dora Flora, Frunpark en overige handelszaken en bedrijven wordt afgeleid naar een nieuwe, nog aan te leggen rotonde op privéterrein", klinkt het.





Middenstand

Ira Lina Piscador, voorzitter van Unizo Wetteren, is niet te spreken over de plannen. "Ik roep alle Wetterse handelaars op om mee te werken aan het zoveelste bezwaarschrift dat ik opmaak. Dit is geen goeie zaak voor de lokale middenstand in het centrum." Leden en niet-leden kunnen hun bezwaren voor 5 september mailen naar ira-lina.piscador@unizo.be.