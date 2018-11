Professionele cannabisplantage ontdekt op boogscheut van dorp Massemen Vier personen gearresteerd, link met in velden gedumpte vuilniszakken Didier Verbaere

13 november 2018

22u26 16 Wetteren In de Lambroekstraat 46 in Massemen, naast feestzaal Orion en op een boogscheut van het dorpsplein, werd maandagnamiddag een professionele cannabisplantage opgerold. Er zouden minstens vier personen gearresteerd zijn. De buurt reageert niet verrast en had al langer vermoedens van illegale praktijken in de leegstaande woning. Afgelopen zomer werden in de veldwegels achter het dorp ook al sluikstorten van een dergelijke plantage ontdekt.

Het huis in de Lambroekstraat 46 staat al een tijdje leeg en werd twee jaar geleden verkocht aan een persoon uit Wichelen. Hij wou het pand verbouwen. Maar sindsdien bleef de woning leegstaan. Een bende had de woning ondertussen ingepalmd, vermoedelijk als onderverhuurders, en richtten er een cannabisplantage in. Buren merkten de jongste maanden wel dat er regelmatig een bestelwagen achter de woning stond, maar sloegen er geen acht op. Ze dachten dat de nieuwe eigenaar de woning liet verbouwen.

Professionele plantage

De plantage zou bijzonder professioneel zijn ingericht. Alle rolluiken bleven er de hele tijd dicht en matglazen deuren werden binnenin afgeplakt om pottenkijkers te weren. Elektriciteit voor de plantage werd rechtstreeks afgetapt van de leidingen op straat zodat de tellers in de woning geen enkel verbruik registreerden. De woning moet ook bijzonder goed geïsoleerd zijn geweest door de bende. Eerder onderzoek met een warmtecamera leverde niks verdacht op in Massemen.

Sluikstort plantage

Afgelopen zomer werden in de Kapellekouter, de Heidestraat, Hofmeers en op Moeregem in Massemen verschillende sluikstorten van teelaarde gevonden. De politie vermoedde toen al dat het ging om overschot van een cannabisplantage. Er werden toen 30 tot 40 vuilniszakken met teelaarde achtergelaten en de politie lanceerde een oproep tot getuigen.

Vier personen gearresteerd

“We dachten toen meteen aan de leegstaande woning in Lambroek. Toen werd zelfs het dorp met een warmtecamera vanuit een helikopter onderzocht, maar zonder resultaat. Toch wisten we dat er iets niet pluis was”, aldus een buurtbewoner. Dat vermoeden werd maandagnamiddag bevestigd toen politie en parket binnenvielen in de woning.

De politie wil weinig kwijt. “Het gaat om een gerechtelijk onderzoek en er werden een aantal personen gearresteerd, maar deze zijn nog niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren.

“De inval gebeurde kort nadat de bestelwagen weer achter de woning stond. Maar er zouden geen planten gevonden zijn. De oogst was, net als deze zomer, net achter de rug”, vertelt de buurtbewoner die de inval zag gebeuren. Vier Albanezen zouden woensdag worden voorgeleid in de zaak. Pas dan wil het parket communiceren. Eandis kwam ter plaatse om de illegale aftakking van elektriciteit naar de woning af te sluiten.