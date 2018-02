Privébewaking schrikt migranten af op parking E40 16 februari 2018

02u47 0 Wetteren Vier federale agenten, twee bewakingsagenten en een waakhond. Meer was woensdagnacht in Wetteren niet nodig om de dagelijkse stroom transmigranten naar de parking langs de E40 droog te leggen. Wij trokken op patrouille met Fact Security.

Sinds dinsdagnacht laat minister Jan Jambon (N-VA) vijf parkings langs de snelweg naar de kust bewaken. "Onze mensen mogen patrouilleren en observeren. Als ze iets verdacht merken, moeten ze de hulp van de politie inroepen", zegt Philippe Defechereux van Fact Security. Woensdagnacht kregen ze nog bijstand van twee combi's van de federale politie, duidelijk zichtbaar opgesteld. De bewakers controleren met een hond de afsluitingen aan de rand van de parking. Met een zoeklicht wordt de omgeving nauwlettend afgespeurd. Omstreeks 23.30 uur is er opwinding wanneer iets beweegt in de straal van het zoeklicht. Eén combi is meteen ter plaatse, maar migranten zijn niet te bespeuren.





De bewakingsagenten blijven voortdurend alert. Een openstaande deur van een Roemeense vrachtwagen wordt meteen gecontroleerd. De truck blijkt leeg. Rond 1.30 uur gaat de regen stilaan over in smeltende sneeuw. De temperatuur nadert het vriespunt, maar de bewaker blijft met zijn hond plichtsgetrouw de parking patrouilleren.





"Er waren woensdagnacht geen incidenten, maar of dit door de bewaking komt, moet de toekomst uitwijzen. Wel werden migranten onderschept op de parking in Kruibeke. Dus het probleem is er nog", zegt Geert Verhelst van de federale wegpolitie.





Samenwerken

Geert Allemeersch van de wegpost in Wetteren treedt hem bij. "Enkel met een integrale aanpak en samenwerking kunnen we dit probleem oplossen." Transmigranten hebben we woensdagnacht niet gezien. De vraag is of de mensensmokkelaars de boodschap hebben begrepen dat Wetteren voortaan een no-gozone is voor hun activiteiten. (DVL)