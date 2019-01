Prins Lolo verkozen met dubbele vereiste stemmen Didier Verbaere

20 januari 2019

13u34 0

Lorenzo Verhelst (22) is in Wetteren zaterdagavond verkozen als Prins Carnaval Lolo I. De geboren Gentenaar is sinds twee jaar lid van De Leutentreuters en werkt in de zorgsector en als taxichauffeur. Hij was de enige kandidaat om Prins Jorik op te volgen en had voldoende aan 211 ja-stemmen. De Gemeentelijke Feestzaal zat afgeladen vol en Lolo kreeg 422 ja-stemmen, het dubbele van het vereiste aantal. Een Prinses wordt niet verkozen bij gebrek aan kandidates. Daarom is er op 27 januari ‘Dolle Zondag’. Vanaf 9 uur kan je de hele dag terecht in de Gemeentelijke Feestzaal voor een uitgebreid ontbijt. Vanaf 14 uur is er darts, biljart en belotten en openen standjes met juwelen en schoonheidsproducten. DJ Soepe brengt de nodige ambiance. Lolo I voert op zondag 24 februari de stoet door het centrum van Wetteren aan.