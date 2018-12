Prins Laurent eet hamburger in McDonald's in Wetteren Frank Eeckhout

01 december 2018

15u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wetteren Alerte bezoekers spotten kort na de middag een opmerkelijke gast in het McDonald’s-filiaal in het Oost-Vlaamse Wetteren. Prins Laurent stopte er met één van zijn zonen om een hamburger en frietjes te eten.

Een opmerkzame klant zag dat de prins een Ice Tea dronk en mes en vork gebruikte om zijn hamburger naar binnen te werken. “Echt niemand had in de gaten dat het prins Laurent was. Zelfs de mensen naast hem aan tafel niet. Zijn zwarte Mercedes Vito had hij met de vier richtingaanwijzers aan langs de kant van de weg geparkeerd. Heel lang bleven de prins en zijn zoon niet in de McDonald’s, hooguit 15 minuutjes”, getuigt Jelle De Pauw.