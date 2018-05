Popraad moet gebrek aan repetitieruimte oplossen 28 mei 2018

Het gemeentebestuur van Wetteren richt een nieuwe popraad op. Op 6 juni is iedereen welkom in CC Nova. "De bedoeling is om samen met muzikanten, producers, dj's, organisatoren en horeca-uitbaters ideeën uit te wisselen en oplossingen te zoeken voor bepaalde problemen zoals het ontbreken van degelijke repetitieruimtes", vertelt schepen Guido Van den Berghe na een vraag van raadslid Jan Tondeleir (sp.a) over gebrek aan repetitieruimtes. "De repetitieruimte van Massemen voldoet niet aan de akoestische normen en er ontbreekt opbergruimte. We denken er ook aan een slot met cijfercode zodat muzikanten er makkelijker binnen raken na reservatie". De Academie is geen optie. "De isolatie is ontoereikend en bovendien is er nauwelijks plaats", klonk het. (DVL)