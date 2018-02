Pop-upcafé pug-lovers meteen volzet 13 februari 2018

Het eerste pop-upcafé voor baasjes van pug-hondjes, een kleine bulldog met een platte snuit, was na amper 24 uur volzet. Het fenomeen komt overgewaaid uit China en is razend populair in de Verenigde Staten, Londen en Amsterdam. Nu gaat ook Wetteren voor de bijl. "In België bestond dit nog niet. Ik ben zelf pugbaasje en 4 jaar geleden ben ik begonnen met het organiseren van wandelingen. Op sommige wandelingen komen 400 mopsen opdagen, het zijn hilarische bijeenkomsten. Omdat het fenomeen van de pop-upcafés niet bestaat in België, organiseer ik er zelf eentje. Afgelopen weekend waren alle 200 plaatsen in amper één dag volzet", zegt Tijl De Bock, mopsbaasje uit Wetteren. Op 25 maart verzamelen de liefhebbers in zaal Intermezzo. "Naast een gezellige babbel voorzien we animatie. Er komt een fotostand en we hebben contact met leveranciers van hondenattributen. Maar het hoofddoel is 'puglovers' samenbrengen", besluit Tijl. (DVL)