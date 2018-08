Politiediploma behalen kinderspel op Veiligheidsdagen DIDIER VERBAERE

27 augustus 2018

Brandweer en politie kregen afgelopen weekend honderden bezoekers over de vloer op de Zuiderdijk in Wetteren voor de tweejaarlijkse 'Veiligheidsdagen'. Ruim 400 aanwezigen genoten er van de barbecue van de brandweer en kinderen maakten er van ritjes in de brandweerwagens, mochten er blussen of met zuurstofmasker op verkenning in een brandend huisje. Er waren ook demonstraties rond blussen en bevrijding van slachtoffers uit een wagen bij een ongeval. Bij de politie waren er heel wat infostanden en kon je in de tuimelwagen plaatsnemen. "Kinderen konden aan de hand van een vragenlijst ook een politiediploma behalen", zegt zonechef Gerritjan Maes. Meer dan 500 kinderen slaagden in de proeven. Het waren meteen ook de laatste opendeurdagen voor postoverste luitenant Paul De Neef bij de brandweer. Vrijdag gaat hij met pensioen.