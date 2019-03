Politie zoekt getuigen voor ongeval met vluchtmisdrijf Didier Verbaere

01 maart 2019

18u15 0

De politie van Wetteren is op zoek naar een donkerkleurige Range of Land Rover die vorige zondag betrokken was bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Op het kruispunt van Bellevoorde en de Kortewagenstraat kwam het om 11.50 uur tot een aanrijding waarbij vier wagens in de brokken deelde. De bestuurder van de terreinwagen nam daarbij de vlucht. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.