Politie zoekt getuigen van steekpartij

19 juli 2018

19u21 1

De politie van Wetteren zoekt getuigen van de steekpartij afgelopen zondag op het Felix Beernaertsplein in Wetteren. De dader is nog voortvluchtig. "Hij zou gevlucht zijn zijn met een wagen richting Noordlaan", klinkt het bij de politie.





Slachtoffer Filip De Moor wou zondag verhaal halen bij een man die op de parking van het plein de banden van een geparkeerde BMW te lijf ging. Daarop kreeg hij zelf enkele messteken. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en werd in het ziekenhuis reeds tweemaal met spoed geopereerd. Sindsdien wordt hij in een kunstmatige coma gehouden voor een beter herstel. Over de dader en zijn motieven is nog steeds weinig geweten. Vermoedelijk was het slachtoffer op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ook de eigenaar van de geviseerde BMW zou niks met de zaak te maken hebben. Er doen ook geruchten de ronde dat het om een afrekening in het drugsmilieu gaat.





Slachtoffer Filip De Moor kon nog niet worden ondervraagd. Hij herinnert zich volgens vrienden wel dat hij werd neergestoken. Maar ook hij zou de dader niet kennen. Net als heel wat klanten van het café waar het slachtoffer zat. Zolang de dader niet gevat is, blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Getuigen die de dader zondag rond 15 uur zagen wegrijden, kunnen zich melden bij de lokale recherche en via pz.wlw@police.belgium.eu.