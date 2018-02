Politie zoekt getuigen agressie op straat 02 februari 2018

De politie van Wetteren is op zoek naar getuigen van een vechtpartij donderdag om 11.40 uur in de Van Cromphoutstraat. Daar werd een Franstalige man in elkaar geslagen door een Nederlandstalige verdachte. Er zijn geen getuigen van de klappen zelf, passanten vonden het slachtoffer zittend op de grond tegen de gevel van Tattooshop Gino. "Getuigen zagen wel een verdachte man in de richting van de Markt wegwandelen. Een 'bodybuilder-type' met smalle taille, brede schouders en een tattoo in de nek. Hij is vermoedelijk tussen 30 en 40 jaar oud en had kort haar", weet commissaris Stefan Schamp van de Wetterse politie. "Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het UZ en was zodanig van slag dat hij nog niet verhoord kon worden. We hebben voorlopig ook het raden naar een mogelijke aanleiding van de feiten". Getuigen die de verdachte of de vechtpartij zelf zagen, kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. Ze zullen dan gecontacteerd worden om een verklaring af te leggen. (DVL)