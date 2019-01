Politie Wetteren onderschept wagen en houdt inzittende onder schot Didier Verbaere

19 januari 2019

De politie van Wetteren onderschepte deze namiddag omstreeks 16.15 uur een wagen op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de parking van McDonalds. Een man in de wagen werd door agenten onder schot gehouden bij de interventie. “Het ging om een hit van de automatische nummerplaat herkenning van ons cameraschild.”

“Het voertuig bleek niet geschouwd en verzekerd te zijn. En er was nog een indicatie waardoor de agenten naar hun wapen grepen, maar die informatie bleek loos alarm. Meer kunnen we daar niet over kwijt in het belang van het onderzoek”, zegt commissaris Stefaan Schamp van de politiezone Wetteren. Het voertuig werd getakeld.