Politie voert inspanningen op na inbrakengolf Didier Verbaere

12 november 2018

14u07 0 Wetteren De politie van de zone Wetteren, Laarne en Wichelen voert haar inspanningen en patrouilles op na de inbrakengolf die de zone de laatste weken teistert. Vooral bepaalde straten in Wichelen werden sterk geviseerd.

“Naast onze reguliere werking waarbij dagelijkse preventieve controles worden uitgevoerd, hebben we de voorbije weken extra ploegen ingezet. Deze ploegen hebben zowel anoniem als met herkenbaar politievoertuig gepatrouilleerd en daarnaast bijkomende voetpatrouilles uitgevoerd in de inbraakgevoelige wijken. Daarbij werden verschillende voertuigen en personen onderworpen aan een controle”, zegt commissaris Icten Sertan. Ondertussen worden ook de beelden van de ANPR-camera’s geanalyseerd en de aangetroffen sporen grondig onderzocht daders te identificeren en te vatten. “De lokale recherchedienst is belast met het verder onderzoek”, aldus Sertan. De preventiediensten namen ondertussen verschillende initiatieven om advies te geven. En in de geteisterde buurt in Wichelen wordt deze maand nog een BIN (buurtinformatienetwerk) opgericht. “Vorige week nog hebben enkele inwoners vergaderd met de preventiemedewerker van ons korps, om verdere afspraken te maken rond de opstart van dat netwerk. De oprichting van een BIN kan de solidariteit in alertheid tussen buurtbewoners alleen maar aanscherpen en bestendigen.”

Geen burgerwacht

De politie vraagt ook om het initiatief niet in eigen handen te nemen. “Dat mensen samen een oogje in het zeil houden, is dus een zeer goede zaak, maar we moeten erover waken om niet te evolueren naar een soort van burgerwacht, waarbij inwoners zelf de misdaad gaan bestrijden door vreemde voertuigen klem te rijden of verdachten staande te houden. Dat houdt immers voor de inwoners een zeer groot risico in. Zij zijn eerst en vooral niet opgeleid voor dergelijke tussenkomsten en je weet bovendien nooit met wie je geconfronteerd kan worden. We willen er even aan herinneren dat een drietal jaren geleden in Wichelen twee interventiemensen onder vuur genomen zijn door een inbreker. Die werd later ook gevat en zit ondertussen voor acht jaar achter de tralies. Onze diensten reageren op elke melding en komen zo snel mogelijk ter plaatse. Het is dus belangrijk om bij elke verdachte handeling onmiddellijk 101 te bellen”, besluit commissaris Icten Sertan.