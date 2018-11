Politie valt binnen in woning in Wetteren Politie houdt regelmatig (zeer) realistische oefeningen Didier Verbaere

29 november 2018

De politie van Wetteren viel donderdagmiddag gewapend en met speurhonden binnen in een woning aan de Neerstraat tussen de Noordlaan en de Gentsesteenweg. Gemaskerde agenten liepen de woning in en uit met wapens en het huis werd grondig doorzocht. Het ging om een zeer realistische oefening van de lokale politiediensten in een leegstaande pand van de gemeente. “Onze agenten oefenen regelmatig op realistische situaties zoals een gijzeling of het arresteren van een verschanste inbreker. Vaak in een steriele omgeving van de eigen lokalen maar soms ook in een realistisch decor zoals vandaag in een woning”, legt commissaris Paul De Jaeger van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen uit.