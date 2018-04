Politie investeert in wagenpark 04 april 2018

02u52 0

De politieraad van de zone Wetteren, Laarne en Wichelen keurde een investeringen voor 2018 goed. Zo wordt een tweede aanhangwagen met LED-scherm aangekocht om boodschappen te verspreiden op de openbare weg voor een bedrag van 36.000 euro. Er wordt ook een nieuw anoniem dienstvoertuig aangekocht. Deze Honda Civic met een prijskaartje van 30.000 euro is geen politiewagen, maar dient voor verplaatsingen van het personeel tussen de wijkposten. Daarnaast least de zone ook twee nieuwe combi's, een 4x4 en een stationwagen, voor 210.000 euro voor vier jaar of 200.000 kilometer. (DVL)