Poetsvrouw betrapt inbreker in basisschool Sint-Jozef Onderzoek of dader ook verschillende andere diefstallen in scholen pleegde Didier Verbaere

25 maart 2019

14u40 6 Wetteren In de Wegvoeringstraat in Wetteren heeft de poetsvrouw maandagochtend om 10.20 uur een dief betrapt in de lagere school van Sint-Jozef. De dader werd door de politie vlakbij de school opgepakt en na een huiszoeking aangehouden. Er wordt een onderzoek gevoerd of hij ook verantwoordelijk is voor andere feiten. De afgelopen weken werden verschillende diefstallen gepleegd in enkele Wetterse scholen.

Het was de alerte poetsvrouw die de verdachte maandag in de verlaten gangen van de school opmerkte. De lagere schoolkinderen waren allemaal naar een eucharistieviering in de dekenale kerk Sint-Gertrudis op de Markt. “Toen onze poetsvrouw de man opmerkte, sprak ze hem aan en vroeg wat hij in de gangen liep te doen. Hij stamelde iets over het ophalen van een ziek kind en maakte zich uit de voeten”, zegt directrice Kathleen De Winne. “Maar de poetsvrouw werkt hier al meer dan tien jaar en kent bijna alle ouders. Ze vertrouwde het dus niet. Toen één van onze kinderen daarna kwam melden dat haar gsm was gestolen, belden we onmiddellijk de politie”, zegt Kathleen.

Dader gearresteerd en voor onderzoeksrechter

Een politiepatrouille kon de verdachte in de onmiddellijke omgeving van de school onderscheppen. Hij had drie gestolen gsm’s op zak. “De man van 36 uit Wetteren is een bekende voor politie en gerecht. Bij een huiszoeking op een adres dat aan hem gelinkt is, vonden we nog meer spullen. We onderzoeken momenteel of we de man aan andere feiten kunnen linken. Hij wordt dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren.

“De jongste weken waren er inderdaad verschillende diefstallen in onze school. Maar ook in het Gertrudis College en de Sint-Gertrudis lagere school”, zegt directrice Kathleen De Winne. “Telkens verdwenen kleine bedragen cash geld uit de portemonnees van de leerkrachten. Bankkaarten werden ongemoeid gelaten. We vermoeden dat de dader van deze ochtend niet aan zijn proefstuk toe was en hij ook de school in het oog hield. Deze ochtend zagen we tijdens de eucharistieviering ook een verdachte man in de kerk die aan zijn beschrijving voldeed. Waarschijnlijk kwam hij verkennen of de dienst nog bezig was en de kust vrij was in de school”, zegt Kathleen. Dankzij het alerte optreden van de poetsvrouw, komt er mogelijks een einde aan een reeks diefstallen in de verschillende scholen in het centrum van Wetteren.