Plantenruilbeurs in Corridor 14 april 2018

02u51 0

Vrouwen met groene vingers organiseren morgen, zondag, een eerste plantenruilberurs in De Corridor op de Olmenlaan. Je kan er alles ruilen of aanbieden aan een vriendenprijsje, info inwinnen en ideeën uitwisselen. De toegang is gratis. "Veel tuinders zaaien te veel, de ene groente lukt beter dan de andere, dus ruilen is de ideale manier om iets te verkrijgen wat je moeilijk lukt. Er staan informatieve standen van Velt en Tuinhier, en vlierbloesemsiroop, goudsbloemzalf en natuurlijke make- up zijn te koop", vertellen organisatoren Natasja, Sabien, Heidi, Rita en Anneke. Parkeren kan op de parking van Carrefour. Info: www.decorridor.be (DVL)