Plannen voor speelplein Diepenbroek 18 mei 2018

De gemeente Wetteren gaat een plan opmaken voor de inrichting van het speelplein aan Diepenbroek. Schepen Katrien Claus (CD&V) zat deze week samen met de buurtbewoners om de toekomstplannen te bespreken. Zo wordt een oplossing gezocht voor de speelton op het plein. Die werd door de gemeente dichtgetimmerd na aanhoudende klachten over zwerfvuil en zelfs brandstichting. Tijdens een bewonersoverleg gaven de buren hun visie over het speelplein, plaatsen van bankjes, sluipverkeer en snelheidsduivels in de wijk. De kinderen mochten aanduiden wat zij allemaal graag willen op hun speelplein. In juni wil het gemeentebestuur met een concreet plan op tafel komen. Op korte termijn komen er bloembakken om de snelheid te doen minderen in de Lindenlaan, Esdoornlaan en Olmenlaan. (DVL)