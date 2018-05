Plan om 45.509 ton minder CO2 uit te stoten 04 mei 2018

De gemeenteraad heeft het Klimaatplan 2030 goedgekeurd. Hierin engageert de gemeente zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent of 45.509 ton te verminderen. In 2011 werd 114 kiloton uitgestoten in Wetteren. Het verkeer op de E40 is niet opgenomen. Het klimaatplan ziet kansen voor besparingen in huishoudelijke uitstoot en in de industrie die respectievelijk 32 en 30% vertegenwoordigen. Energie-efficiënt bouwen, hernieuwbare energie, een autoluw centrum en deelwagens zijn middelen in de strijd. (DVL)