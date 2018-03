Plaatsen container kan in muisklik, zonder zes formulieren 30 maart 2018

In Wetteren kan de inname van de openbare weg voor de plaatsing van een container, een lift, kraan of vrachtwagen voortaan online aangevraagd worden, dus zonder zes formulieren in te vullen. Na Laarne en Wichelen gebruikt ook Wetteren de webtoepassing Eagle. Ook de politie heeft toegang tot de gemeentes in de databank zodat ze kan controleren of een container al dan niet vergund op straat staat. "Deze snelle en digitale verwerking neemt de helft van de tijd in beslag. Nu kan je een aanvraag indienen, de signalisatieborden aanvragen, online betalen en je vergunning afprinten", legt Tim Vereecke van de gemeente uit. Je aanvraag moet minstens tien dagen vooraf ingediend worden. (DVL)