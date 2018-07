Pieter Bracke zet stap opzij bij Groen&Co 25 juli 2018

02u34 0

Pieter Bracke, nieuwkomer op de 3de plaats bij Groen&Co in Wetteren, zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Pieter kreeg te horen dat hij departementshoofd vrije tijd kan worden in Wetteren. Na het ontslag van Roos Coppens, die algemeen directeur in Wichelen wordt, was Pieter de volgende kandidaat op de wervingsreserve van de gemeente. "Een functie die absoluut niet te combineren valt met politiek. Na twee weken twijfelen heb ik beslist om de job te aanvaarden. Dat heeft tot gevolg dat ik afscheid moet nemen van het team van cultuurcentrum De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem en dat ik ook mijn politiek engagement opzij moet zetten", aldus Pieter. Groen&Co wenst Bracke veel succes. "Voor Groen&Co is dit jammer, maar voor de gemeente is de aanwerving van Pieter een uitgelezen kans op een toekomstig boeiend en bloeiend cultureel Wetteren", aldus raadslid Piet Van Heddeghem. (DVL)