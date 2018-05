Pieter Bracke kandidaat voor Groen & Co 23 mei 2018

Pieter Bracke (40) uit Massemen is kandidaat voor Groen & Co voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wetteren. Pieter Bracke is getrouwd met Carolien Moreel en vader van Juul en Staf. Vader Jef was tot voor enkele jaren gemeentesecretaris. Pieter was jaren actief bij scoutsgroep Prins Boudewijn. Behalve een kunstenaar is hij ook een gedreven sportman. In 2008 werd hij zelfs Belgisch Kampioen Duatlon. In 2006 richtte hij Triatlon & Duatlon Wetteren op, de triatlonclub waarmee hij, in samenwerking met 2 Many Bikers, de jaarlijkse Reuzen van Wetteren Crossduatlon organiseert. Professioneel is hij bijna 6 jaar directeur van Cultuurcentrum De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem. (DVL)