Piet schenkt een laatste kopje geoorloofde troost Didier Verbaere

29 december 2018

Piet Van Heddeghem schonk zaterdag zijn laatste kop koffie in zijn koffiehuis De Geoorloofde Troost in de Van Cromphoutstraat in Wetteren. Na zes jaar laat hij het knusse koffiehuis over om schepen te worden voor Groen&Co. Althans als er geen beroep wordt aangetekend tegen het verwerpen van de klacht na de verkiezingen.

Piet zetelt sinds jaar en dag voor Groen in de gemeenteraad en was eerder schepen tussen 2000 en 2007. En binnenkort dus opnieuw. Tussendoor opende hij zijn koffiezaak De Geoorloofde Troost. Zaterdag was het zijn laatste dag en een komen en gaan van trouwe klanten.

Zijn broer Joris zorgde op het eind nog voor een verrassing en nodigde bevriende muzikanten Joris Holderbeke en Eric De Kesel uit om samen met zanger Wim Van Poucke nog enkele nummers te brengen. Eén kopje koffie van VOF De Kunst, 1000 liter koffie van Jelle Lauwers en One more cup of coffee van Bob Dylan. Binnen enkele weken nemen Eveline Verstuyft en haar partner Koen de zaak over. Dan kan er opnieuw koffie worden gedronken en is Piet misschien reeds schepen in Wetteren.