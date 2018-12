Personeel massaal aanwezig op commissie ASZ Administratie Wetteren wil nieuwe onderhandelingen Didier Verbaere

03 december 2018

21u10 0 Wetteren Een 70-tal personeelsleden van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) van de campussen in Wetteren, Aalst en Geraardsbergen zakten maandagavond af naar het Sociaal Huis in Wetteren. Daar werd een gemeentelijke commissie gehouden waar de bespreking van de nieuwe statuten van het ASZ op de agenda stond. De gemeentelijke administratie pleit ervoor om opnieuw over de voorwaarden te onderhandelen.

Het ASZ staat voor enorme uitdagingen in de komende jaren. Het ziekenhuislandschap evolueert sterk en er is nood aan grotere regionale netwerken. Hiervoor is het ASZ op zoek naar nieuwe partners en samenwerkingsverbanden.

“Het ASZ is bij de fusie 20 jaar geleden sterk ondergekapitaliseerd waardoor er steeds moest geleend worden. De drie gemeentes en de vzw van de artsen hebben reeds toegezegd om een kapitaalinjectie van 22 miljoen euro door te voeren”, legt algemeen directeur Pieter Orbie van de gemeente Wetteren de huidige situatie uit. Volgens de statuten zou de gemeente 16,5 procent van de inbreng en dus ook van de financiële waarborg, moeten dragen. Goed voor een kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro. Zowel de algemeen als de financieel directeur van de gemeente pleiten ervoor om opnieuw te onderhandelen en dat percentage naar omlaag te halen. En dus ook het risico.

Op korte termijn moet in december ook een factuur voor de pensioenlasten aan Ethias van 3 miljoen euro betalen. “Het ASZ vraagt daarom ook de borgstelling voor een nieuwe lening op korte termijn”, aldus Pieter Orbie.

Protest N-VA

Meerderheidspartij N-VA blijft zich verzetten tegen de nieuwe voorwaarden tot samenwerking met het ASZ. Jean-Paul De Corte noemt het een te groot risico. “Ze vragen ons niet enkel een inbreng van 2 miljoen maar ook nog eens een borgstelling. De dagelijkse leiding weet al jaren dat ze met financiële problemen te kampen hebben. Mocht zoiets in een privaat bedrijf gebeuren, dan ligt de C4 van de CEO klaar”, aldus De Corte. “Het kan niet dat de bevolking van Wetteren moet opdraaien voor de tekorten die in Aalst en Geraardsbergen worden gemaakt”. Burgemeester Alain Pardaen repliceerde dat het ASZ één ziekenhuis is met drie campussen en dat alle kosten en investeringen samen gedragen worden.

Garanties personeel

“Ons ziekenhuis heeft altijd een goeie dienstverlening kunnen aanbieden. Die is stelselmatig afgebouwd door het ASZ na de fusie. Afdelingen werden gesloten en personeel en dokters vertrokken naar andere ziekenhuizen”, aldus De Corte. “Wij willen de tewerkstelling en de service behouden. Dat kan ook zonder in te stappen in dit nieuwe samenwerkingsverband”, denkt De Corte. Het personeel hoeft volgens directeur Orbie niks te vrezen. “De opgebouwde rechten en de pensioenen blijven ook in de nieuwe structuur onaangeroerd", zegt Orbie.

“Tweede beste ziekenhuis van België”

Burgemeester Alain Pardaen blijft achter het ASZ verhaal staan. “Sinds de fusie in 1998 heeft de gemeente nog geen euro moeten betalen voor het ziekenhuis. Er is heel veel geïnvesteerd in ons ziekenhuis en Wetteren is volgens een recente studie het tweede beste van België. Daar ben ik enorm fier op”, aldus Alain Pardaen (CD&V). “Onze inbreng opnieuw onderhandelen is bijna onmogelijk voor het einde van het jaar. In 2028 kunnen we bij de ontbinding van de vzw opnieuw onderhandelen over een verdere samenwerking", aldus Pardaen.

Wetteren Actieplan

Een uitstap uit die verenging is volgens het ASZ juridisch ook niet mogelijk. En Wetteren zal de pensioenlasten van haar statutair personeel hoe dan ook moeten betalen. “Met een nieuw actieplan willen we de opbrengsten verhogen en de kosten verlagen. Concreet moeten we op die manier 4 tot 5 miljoen per jaar vinden. We vragen dan ook iedereen om hier mee hun schouders onder te zetten”, weet Dorien Buyst van het ASZ. Op 12 en 13 december moeten OCMW en Gemeenteraad de knoop doorhakken over de goedkeuring van de nieuwe statuten.