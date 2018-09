Personeel maakt ontleners wegwijs in belastingkantoor 01 september 2018

02u31 0

De bibliotheek van Wetteren huist tijdelijk in de vroegere gebouwen van de belastingdienst op de Gentsesteenweg. Na 20 jaar was de bibliotheek op de Markt aan een opfrisbeurt toe. De hele collectie werd verhuisd naar drie oude bureaulokalen en de ramen werden er opgefleurd met tekeningen. "Enkel de oude collectie in het magazijn met boeken die nauwelijks worden ontleend, is op de Markt achtergebleven", zegt Els De Smet. Om mensen wegwijs te maken in de nieuwe bibliotheek, staan de komende dagen medewerkers paraat voor een rondleiding. "De collectie is onderverdeeld in drie ruimtes. Een afdeling voor de jeugd, waar ook de uitleenbalie is, en twee ruimtes voor volwassenen met fictie en non-fictie en muziek.





"We zijn vaste bezoekers van de bibliotheek op de Markt. Het is hier even wennen, maar het ziet er allemaal mooi en praktisch ingericht uit", denkt Katrien Santy die samen met de kinderen Laure (11), Rune (9) en Lander (4,5) door de stripverhalen snuistert. "De bibliotheek blijft ook tijdens de kermis open. Op maandag 3 en woensdag 5 september staan we klaar om iedereen te helpen om nieuwe schoolboeken te kaften", zegt medewerker Ramses Vandenberghe.





De normale openingsuren blijven gelden. Eind januari 2019 is de vernieuwde bibliotheek op de Markt open. (DVL)