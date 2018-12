Pascal en dochters openen Janda’s Didier Verbaere

29 december 2018

Aan het Stationsplein in Wetteren opent Pascal Janda (52) op donderdag 4 januari Janda’s in het voormalige café Boulevard. Hij maakte van de loungebar opnieuw een muziek en praatcafé waar je vanaf 10 uur ’s ochtends terecht kunt voor een koffie, een lekker streekbier of een aperitief.

Hulp krijgt hij van zijn dochters Charlotte (21), Evy (18) en Maud (13). “als jonge gast heb ik vaak in de horeca gewerkt en na twintig jaar in de verkoop, was het tijd voor iets anders. En ik heb altijd gezegd dat ik mijn actieve beroepscarrière achter de toog wou afsluiten”, zegt Pascal.

Het café kreeg een volledige make-over, nieuw meubilair en een retro flipperkast. “Op termijn wil ik ook wat hapjes serveren en af en toe live optredens. Het doelpubliek zijn de 25 tot 65-jarigen. Mijn dochters zullen hun aanhang wel meebrengen uit de jeugdbewegingen en ik lok de rijpe 50-ers wel binnen”, lacht Pascal. De zaak is vanaf donderdag alle dagen open vanaf 10 uur tot sluiting. En gesloten op dinsdag en woensdag.