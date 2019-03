Parochie Laarne en Wetteren heet voortaan Gabriël parochie Didier Verbaere

15u29 2 Wetteren De nieuwe parochie Laarne Wetteren is omgedoopt tot de Gabriël parochie naar de aartsengel en brenger van de blijde boodschap. De naam werd gekozen als populairste uit 415 stemmen.

In 2016 werd het startschot gegeven voor de samensmelting van de parochies in Laarne en Wetteren tot één parochie met 4 kerkplekken : Wetteren (Sint-Gertrudis), Massemen (Sint-Martinus), Laarne (Sint-Macharius) en Kalken (Sint-Denijs).

“In 2018 werd één parochieploeg aangesteld voor de nieuwe eengemaakte parochie. Zij dragen samen met de pastoor en de diaken het beleid van de parochie. De volgende stap was een nieuwe naam die de verschillende kerkplekken met hun respectieve patroonheiligen zou weten te verenigen”, legt Pieter Stevens van de parochieploeg uit. Via de website en het parochieblad werd een lijst met vijf namen gelanceerd. In totaal dienden 415 parochianen hun stembriefje in en kwam Gabriël als populairste naam naar boven.

“Gabriël is een engel, een brenger van de Blijde Boodschap. In het Lucasevangelie brengt Gabriël het Goede Nieuws aan Maria dat de Messias op komst is. Gabriël betekent Gods Kracht in het Hebreeuws. Ook de Kerk in Laarne en Wetteren is geroepen om voor de mensen boodschappers te zijn van vrede en geluk. De figuur is zowel in het jodendom, christendom als islam de boodschapper van God en kan in onze multiculturele samenleving een uitdrukking zijn van onze openheid en dialoog met gelovigen uit andere tradities. Daarnaast zullen we uiteraard ook blijven verwijzen naar onze parochie-heiligen Gertrudis, Martinus, Macharius en Sint-Denijs”, besluit Pieter.