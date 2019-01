Parking Scheldekaai Wetteren is verlieslatend Maar globaal parkeerbeleid brengt op Didier Verbaere

30 januari 2019

De nieuwe betaalparking onder Rode Heuvel aan de Scheldekaai in Wetteren is zwaar verlieslatend. In de periode februari tot december parkeerden er 2.701 chauffeurs met een abonnement en 39.556 met een ticket. Goed voor een opbrengst voor de gemeente van 5.027 euro per kwartaal. Terwijl de kosten aan investeringen en afdrachten aan het parkeerbedrijf OPC samen 21.590 euro bedragen per drie maanden. “Bij de bouw van de parkeergarage onder Rode Heuvel is het nooit de bedoeling geweest dat dit een winstgevende zaak zou zijn. Er zijn ook maar 124 publieke parkeerplaatsen voorzien. Maar in totaliteit is de balans en de opbrengsten van het betalend parkeren en in de blauwe zones in Wetteren wel positief voor de gemeentekas”, zegt kersvers schepen van mobiliteit Piet Van Heddeghem (Groen&Co).

Raadslid Wouter Bracke (VB) wou na één jaar de bezettingsgraad en een stand van zaken weten van de nieuwe parking. Hij vraagt ook bijkomende signalisatie naar de parking. “Het huidige contract met Optimal Parking Control (OPC) loopt eind dit jaar af. We gaan dus het parkeerbeleid evalueren en bijsturen waar nodig in de nieuwe onderhandelingen. We zoeken ook naar manieren om de parking aan de Scheldekaai beter in de verf te zetten en automobilisten te overtuigen van het goedkope tarief om daar te parkeren. Misschien moeten we de naam wel veranderen in parking centrum? En we gaan ook betere wegwijzers voorzien. Ook verlichte borden aan de rand van de gemeente die het aantal vrije parkeerplaatsen per parking aanduiden, is een mogelijkheid”, aldus Van Heddeghem.