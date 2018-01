Parking Scheldekaai gratis tot 5 februari 02u37 0 Wetteren De nieuwe ondergrondse parkeergarage aan de Scheldekaai, met 142 parkeerplaatsen, blijft langer gratis. Pas vanaf 5 februari, als het nieuwe gemeentehuis opent, moet je er betalen.

De poorten staan open van 7 uur tot 23 uur. Inrijden kan je enkel tijdens deze uren, uitrijden kan altijd. Vanaf 5 februari wordt de parking betalend tussen 9 uur en 18 uur. Dan betaal je, net zoals bij bovengronds parkeren, 1 euro per uur. Ondergronds parkeren is de eerste twee uur wel gratis, terwijl dat bovengronds een halfuur is. Op zon- en feestdagen, en ook op 11 juli, parkeer je gratis. Parkeer je 's nachts in de parking tussen 2 en 7 uur, dan betaal je een vast tarief van 3 euro. Voor bestuurders die regelmatig gebruik maken van de parking, zijn er twee types abonnementen: een dag- en een nachtabonnement. Met een dagabonnement parkeer je overdag tussen 9 en 18 uur, een nachtabonnement is geldig tussen 18 uur en 9 uur. De kostprijs bedraagt 90 euro voor drie maanden of 360 euro voor een jaar.





(DVL)