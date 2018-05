Parking rusthuis Schelderust voortaan betalend 07 mei 2018

02u24 1

De parking van rusthuis Schelderust van het OCMW in de Wegvoeringstraat in Wetteren is voortaan betalend voor bezoekers. Ook buurtbewoners en personeel kunnen niet meer gratis parkeren.





Aanvankelijk was het de bedoeling een jetonsysteem in te voeren voor hen, maar het OCMW benadrukt dat dit geen openbare parking is. De eerste twee uur kun je er nog gratis parkeren. Nadien kost een ticket een euro per uur tussen 7 en 19 uur en 25 cent tussen 19 en 7 uur. Betalen kan alleen met een bankkaart. (DVL)