Parkeertijd aan Het Passantenhuis beperkt tot kwartier 28 mei 2018

De gemeente Wetteren voert een parkeerbeperking tot 15 minuten in ter hoogte van het dagverzorgingscentrum Het Passantenhuis op de Jan Broeckaertlaan. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur over de hele gevelbreedte van het gebouw. Op die manier is er voldoende rotatie van verkeer en kunnen de bezoekers van het centrum makkelijk en veilig worden afgezet en opgehaald.





(DVL)