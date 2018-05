Parkeerplaats met laadpaal aan station 28 mei 2018

02u37 1

Er komt een publieke oplaadpaal met twee parkeerplaatsen voor elektrische wagens aan de Viaductweg ter hoogte van het station van Kwatrecht in Wetteren. De gemeente stapt in het project van Eandis hiervoor. Ook op de parking van het Buurthuis in Ten ede wordt er eentje geïnstalleerd. (DVL)