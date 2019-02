Parkeermeter in de prak gereden Didier Verbaere

27 februari 2019

Op de Markt van Wetteren werd een parkeermeter ter hoogte van de Kerkstraat in de prak gereden. Ook een elektriciteitskast voor markt- en foorkramers deelde in de klappen. De ravage werd dinsdagochtend vastgesteld en de politie is op zoek naar getuigen. De bestuurder pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.