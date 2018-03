Pakkend afscheid van Tom De Paermentier 26 maart 2018

In Welle bij Denderleeuw is afgelopen weekend afscheid genomen van Tom De Paermentier (26) uit Wetteren. De jongeman overleed vorige week dinsdag op de N42 in Oosterzele, toen een vrachtwagen inreed op een file. Heel wat vrienden namen in de kerk het woord en spraken vol lof over Tom. "Je zorgde voor een geweldige band tussen ons allemaal, trok ons overal mee naartoe en zorgde altijd voor heel wat sfeer", klonk het. Zijn vriendin Ulrike nam afscheid van haar geliefde. "Je leerde mij heel veel mooie plaatsen in de wereld kennen. We hadden samen ons eigen stekje, jij werkte hard om centjes te verdienen, zodat we later nog heel wat plaatsen konden zien. Vandaag moet ik afscheid nemen van jou, maar ik ben nog lang niet uitgepraat", aldus Ulrike.





