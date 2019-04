Paaskuikens op Sint-Gertrudis kerktoren Didier Verbaere

19 april 2019

12u24

Het koppel slechtvalken dat al enkele jaren broedt op de kerktoren van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren, heeft sinds donderdag reeds drie paaskuikens ter wereld gebracht. Mama en papa slechtvalk broeden lustig verder op het vierde ei dat ook al gebarsten is. Verwacht wordt dat nog dit paasweekend ook de andere jonge slechtvalk uit het ei breekt. Je kan het broeden live volgen via de webcam van de gemeente en Natuurpunt Scheldeland in de nestkast in de toren. Info: https://webcam.wetteren.be/