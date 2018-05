Oud-speler Standaard Wetteren op N-VA-lijst 08 mei 2018

N-VA Wetteren voegt twee jonge advocaten toe aan de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Michaël Bracke voetbalde bij de jeugd van Standaard Wetteren en doet nog aan hardlopen in het Speelbos. Michaël woont samen en is vader van een 4-jarige dochter. Bruno Van Cauwenbergh is eveneens advocaat en een inwijkeling in de gemeente. Hij woont er sinds enkele jaren met zijn twee kinderen en is plus-papa van twee kinderen van zijn partner. Als specialist ruimtelijke ordening wil hij de gemeente helpen ontwikkelen. (DVL)